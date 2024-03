Josefitag: Die CSU muss sich deutlich distanzieren

Plus Wegen Ausländer-raus-Rufen steht die Landjugend Hohenfurch in der Kritik. Beim Josefitag in Denklingen sorgt die Feuerwehrkapelle Hohenfurch für den nächsten Eklat.

Beim politischen Josefitag der CSU wird traditionell ausgeteilt. Die Christsozialen lassen kein gutes Haar am politischen Gegner und ernten dafür Applaus. Auch im satirischen Unterhaltungsprogramm mit der Hohenfurcher Feuerwehrkapelle geht es mitunter derb zu. Doch am Sonntagabend in Denklingen wurde der Bogen überspannt. Und die CSU-Spitze im Landkreis nimmt das hin, ohne sich deutlich zu distanzieren.

Seit den Vorfällen am Lumpigen Donnerstag in Landsberg ist einiges über Hohenfurch und die dortige Landjugend hereingebrochen. Die Kritik war nicht immer fair. Dennoch, dass vom Faschingswagen der Landjugend "Ausländer raus" skandiert wurde, ist untragbar und hat in unserer Demokratie nichts zu suchen.

