Jugendliche brauchen Platz zum Wachsen und Toben

Plus Gemeinden lernen bei den Belangen der jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern richtig zuzuhören. Sie müssen aber auch lernen, die Jugendliche auf ihren Plätzen frei sein zu lassen.

Die Jugend von heute hockt nur noch vor ihren Smartphones oder zu Hause vor dem Computer. Wenn die Aussage nicht zu häufig auf der Tatsache basieren würde, dass Jugendlichen in den Vor-2000ern diese Möglichkeiten gar nicht hatten, könnte man unter anderem damit argumentieren, dass es häufig viel zu wenige Räume und Flächen für Jugendliche gibt. Schließlich wird überall gebaut und es soll besonders familienfreundlich sein – hier zählt schließlich das Label "Für Kleinkinder geeignet".

Dabei wachsen diese Kinder irgendwann zu Teenagern heran und suchen Freizeitflächen, auf denen sie zusammenkommen können. Und das, ohne wieder verscheucht zu werden. Umso besser, wenn Gemeinden wie Penzing Wünsche und Sorgen von jungen Menschen wahrnehmen und auf Versprechen auch Taten folgen. Ob das nun im Sinne einer Wahlkampfsaison passiert oder nicht – nicht nur den älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen muss Gehör verschafft werden, auch die jungen Menschen brauchen Ansprechpartner in den Gemeinden, auf die Verlass ist.