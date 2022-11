Jugendzukunftskonferenz: Was wird wirklich umgesetzt?

Plus Die Landsberger Bürgerinnen und Bürger werden zuletzt häufig befragt. Jetzt ist die Jugend dran. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Urbanes Leben am Papierbach (ULP), Landsberg 2035, Zukunft nördliche Altstadt – Die Liste der Projekte, bei denen sich die Landsberger Politik im Vorfeld die Meinung der Bürgerinnen und Bürger einholt, ist lang. Bürgerbeteiligung steht hoch im Kurs. Beratungsbüros verdienen sich dabei eine goldene Nase und am Ende entscheiden doch Verwaltung und Stadtrat. Diese Meinung haben zumindest viele Landsbergerinnen und Landsberger.