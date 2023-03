"Junge im Käfig": Eine Situation, mit der alle überfordert sind

Plus Vorwürfe und gegenseitige Anschuldigungen sind im Fall des Jungen an der Katharinenschule völlig überflüssig. Hier hätten Schulamt oder Schulleitung wohl früher eingreifen müssen.

Überall gibt es Gesprächsgruppen, Schulbegleiter und Hilfestellungen. Es gibt einen Sozialdienst an vielen Schulen und Psychologen. Trotzdem eskalieren immer wieder Situationen mit Kindern, Jugendlichen und Lehrern in Schulen. Es bilden sich sogar Fronten gegen einen Schüler, oder man klagt eine Lehrerin an, die vielleicht, weil überfordert, eine falsche Entscheidung getroffen hat. Wo bleiben hier schnelle Hilfen für die Betroffenen, damit so etwas anderes gelöst werden kann? Wie gehen Kinder und Lehrer mit solchen Situationen um und wie kann man ihnen helfen? Verurteilen ist hier sicher nicht die Lösung. Was man jetzt mehr machen sollte, ist, sich von Schuldzuweisungen und gegenseitigen Anschuldigungen zu lösen und Hilfen für alle Betroffene für die Zukunft zu finden.

