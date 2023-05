Kastrieren geht auch ohne Katzenschutzverordnung

Plus Die Katzenschutzverordnung würde allen helfen. Auch ohne Kastrationspflicht sollten Besitzer ihrer Verantwortung nachkommen, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Sie sind oft unterernährt, krank oder verletzt und vermehren sich unkontrolliert: Das Leben verwilderter Hauskatzen und ihrer Nachkömmlinge ist bei Weitem nicht so romantisch, wie es sich manche womöglich vorstellen. Deswegen sollten die Frauchen und Herrchen von Freigängern im Landkreis dazu verpflichtet sein, ihr Haustier zu kastrieren und registrieren, um nicht noch weiter zur Überpopulation beizutragen.

Gegen den bürokratischen Vorlauf ist nichts einzuwenden, auch wenn er in Bayern und damit auch im Landratsamt Landsberg spät in Angriff genommen wurde. Gut, dass alle Gemeinden ins Boot geholt werden, schließlich müssen sie sich direkt mit der Umsetzung beschäftigen. Und die hat es tatsächlich in sich, wie es etwa im Landsberger Stadtrat verdeutlicht und daher abgelehnt wurde.

