Katharinenberg: Jetzt ist der Landsberger Stadtrat am Zug

Plus Die Gefahrenstelle am Katharinenberg beschäftigt viele Menschen in Landsberg. Es ist gut, dass das Thema nun im Stadtrat landet, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Viele Menschen in Landsberg sind mit der Verkehrssituation in ihrer Stadt unzufrieden. Das zeigte zuletzt auch die Auswertung des Heimat-Checks unserer Zeitung. Insbesondere für Radfahrende gibt es einige Gefahrenstellen - die momentan wohl prominenteste ist die Einmündung der Dominikus-Zimmermann-Straße in die Katharinenstraße. Im August ist dort ein junger Mann bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Mit dem Antrag der Grünen liegt nun ein erster konkreter Lösungsvorschlag auf dem Tisch, wie der Katharinenberg entschärft werden könnte. Und das ist auch gut, denn so geht es vorwärts und das Thema landet zeitnah im Stadtrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

