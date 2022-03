Katholische Kirche: Reform fängt an der Basis an

Plus Seit Jahren gibt es viele Austritte aus der katholischen Kirche. Die Pfarrgemeinderatswahlen im Landkreis Landsberg geben Hoffnung, dass sich die Kirche reformiert. Ein Kommentar.

Menschen treten seit Jahren in Scharen aus der katholischen Kirche aus. Die meisten von ihnen wählen nicht diesen Schritt, weil sie keine gläubigen Christen mehr sind. Nein, sie wollen zum Ausdruck bringen, dass sie nicht mehr Teil einer Glaubensgemeinschaft sein wollen, die Missbrauchsfälle unzureichend aufarbeitet oder sogar vertuscht. Aber muss man deshalb austreten? Wird sich erst dann etwas verändern?