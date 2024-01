Kauferinger Kirchenschicksal in Bürgerhand

Plus Die Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist marode. Die Gemeindemitglieder sollen über die Zukunft ihres Gotteshauses mitentscheiden, kommentiert Vanessa Polednia.

Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kaufering ist marode und kann ab sofort nicht mehr genutzt werden. Immense Kosten für eine Sanierung stemmen oder doch lieber ein kleinerer Neubau? Die Zukunft des Gotteshauses ist ungewiss. Frühestens im Frühjahr soll es hierzu eine Rückmeldung aus dem diözesanen Bauausschuss geben.

Der Bischof hat eine persönliche Verbindung zur Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kaufering. Er ist nur einen Steinwurf entfernt aufgewachsen, feierte dort seine Primiz. Ende Dezember wollte sich der Bischof vor dem Hintergrund der ungewissen Zukunft nicht näher zu seinen Erinnerungen an die Pfarrkirche äußern, richtete ein Pressesprecher auf Anfrage unserer Redaktion aus. Und jetzt traute sich der Bischof nicht einmal zur Abschiedsmesse?