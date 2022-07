Landkreis Landsberg: Kein Problem mit Schulden

Plus Der Landkreis Landsberg investiert fast 200 Millionen Euro in Großprojekte. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Situation beurteilt.

Rund 200 Millionen Euro für das Klinikum, an die 93 Millionen Euro für die Beruflichen Schulen und über 80 Millionen Euro für ein neues Landratsamt. Nicht ganz 400 Millionen Euro will der Landkreis in den kommenden Jahren in diese drei Großprojekte stecken. Eine Riesensumme, undenkbar noch vor Jahren. Klar, die Projekte werden gefördert und bei der Erweiterung des Klinikums zum Gesundheitscampus sollen sich auch private Träger finanziell beteiligen, doch am Ende wird der Landkreis die Projekte nur über die Aufnahme von Krediten stemmen können und der Schuldenstand in den folgenden Jahren kräftig ansteigen.

