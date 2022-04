Keine gute Infopolitik der Stadtwerke Landsberg

Plus Die Schongauer Straße in Landsberg bleibt länger gesperrt als erwartet. Das sollten die Stadtwerke kommunizieren, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Zugegeben, der Zeitplan, den die Stadtwerke im Februar für die Bauarbeiten in der Schongauer Straße gegenüber der Presse präsentierten, ist sportlich. Die Baubranche ist aktuell von Lieferverzögerungen betroffen, was im Tief- wie im Hochbau dafür sorgt, dass Baumaßnahmen nicht rechtzeitig fertiggestellt oder erst gar nicht begonnen werden können.