Kita Katharinenanger: Schlechte Kommunikation schadet dem Projekt

Plus Die Stadt Landsberg will innovative Wege gehen. Doch die Diskussion im Stadtrat geht an der eigentlichen Sache vorbei.

Die Stadt Landsberg geht beim Neubau einer Kita am Katharinenanger neue Wege. Die Räume sollen in Modulbauweise entstehen, und bis sie auf dem Areal aufgestellt werden können, werden Kinder und Personal in Containern untergebracht. So kann auf die jetzt schon bestehende Unterversorgung mit Betreuungsplätzen reagiert werden.

So weit, so gut. Es gibt natürlich noch Unwägbarkeiten. Für Planung und Bau dieses innovativen Projekts sind Spezialisten gefragt, von denen es in Deutschland bisher nicht so viele gibt. Zeitplan und Kosten bergen also gewisse Unsicherheiten beziehungsweise Fragezeichen. Etwa: Im welchem Verhältnis stehen die Kosten zu denen eines klassischen Neubaus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen