Klassischer Konflikt auf dem Landsberger Schlossberg

Plus Altes bewahren oder Neues ermöglichen? Das ist der Konflikt bei der Schlossbergschule in Landsberg. Doch wie kann er gelöst werden, fragt sich LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Der Schlossberg in Landsberg ist, wenngleich schon seit 200 Jahren kein Schloss mehr vorhanden ist, einer der wichtigsten Plätze der Stadtgeschichte. Und so wie dieser Platz im Mittelalter ein bevorzugter Bauort war, so ist er es auch heute: Genau da, wo die meisten mittelalterlichen Reste im Boden stecken dürften – an der Nordseite der heutigen Schlossbergschule – soll der Erweiterungsbau errichtet werden. Das Schulprojekt gerät zu einem klassischen Interessenkonflikt zwischen dem Bemühen, historische Zeugnisse und das gewohnte Stadtbild zu bewahren und neues Notwendiges zu schaffen. Wie er aufgelöst werden kann, blieb bei der Informationsveranstaltung am Freitag weitgehend offen. Ob es wirklich reicht, auf eine Unterkellerung zu verzichten, um das Bodendenkmal zu erhalten?

