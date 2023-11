Klimaschutz: Nicht nur reden, sondern entscheiden

Plus Was macht eigentlich der Klimaschutzbeirat? Diese Frage scheinen sich die Mitglieder nun schon selbst zu stellen. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Wenn Gremien nicht öffentlich tagen und die Zahl der Beteiligten sehr groß ist, so ist das im kleinen Landsberg nicht viel anders als in den Weltklimaschutzkonferenzen. Diese Gremien dienen oft eher der Beruhigung etwas getan zu haben, ohne je wirkliche große Fortschritte zu machen.

Schlee und Meiser haben vollkommen recht

Die Austritte von Hubert Schlee und Stefan Meiser zeigen, dass man im Beirat oder überhaupt zum Klimaschutz andere Wege gehen muss. Ein wichtiges Zeichen für den Rest der Mitglieder, jetzt aktiv zu werden. Denn, wer hat denn schon noch die Zeit, in Sitzungen zu gehen, wenn die brisanten Themen erst nach Jahren angesprochen werden, oder der Beirat nur beratende Funktion hat. Das hat man in Landsberg ja schmerzhaft bisher schon am Gestaltungsbeirat oder beim Denkmalschutz gemerkt. Man hört sich zwar gerne alle Bedenken an, und geht dann oft zur Tagesordnung über. In Landsberg, aber auch im gesamten Landkreis, bräuchte es eher mutige Entscheidungen fürs Klima. Und das fängt schon bei Verkehrskonzepten, die nach wie vor sehr dürftig sind, an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen