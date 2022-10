Klinik-Verwaltungsrat aufstocken: Ist das der richtige Weg?

Plus Landrat Thomas Eichinger möchte den Verwaltungsrat des Klinikums aufstocken. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder den Vorstoß beurteilt.

Um sich im Kreistag eine sichere Mehrheit zu verschaffen, hat sich Landrat Thomas Eichinger ( CSU) zu Beginn seiner zweiten Amtszeit vier Stellvertreter zusichern lassen. Neben einer Stellvertreterin von der CSU sind dies drei Stellvertreter von SPD, UBV und Freien Wählern. Die zweitstärkste Kraft im Kreistag, die Grünen, blieben außen vor. Seither kann sich der Landrat bei wichtigen Entscheidungen ruhig zurücklehnen, obwohl die CSU längst nicht mehr die absolute Mehrheit im Kreistag hat.