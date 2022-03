Klinikum Landsberg: Notaufnahme in der Not

Plus Die Notaufnahme im Landsberger Klinikum ist mittlerweile viel zu klein. Gibt es bis zu einem Neubau keine Alternativen, fragt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Um es einmal gleich ganz deutlich zu sagen, die Notaufnahme in Landsberg ist schon sehr lange nicht das, was man möchte, wenn man in Not gerät und einen Notfall hat. Aber sie ist die einzige, die wir im Moment haben. Zu wenig Räume, zu wenig Personal – Abhilfe soll ein Neubau schaffen, der aber alles andere als zeitnah gebaut wird. Wo also hin in den nächsten fünf Jahren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen