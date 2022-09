Klinikum Landsberg: Zurück an einen Tisch

Plus Das Landsberger Klinikum kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das Landsberger Klinikum kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen. Die Liste der Vorwürfe an Landrat und Verwaltungsratsvorsitzenden Thomas Eichinger und Klinikchef Marco Woedl ist lang: Führungsversagen, schlechte Informationspolitik und ein nur auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtetes Klinikum. Doch Thomas Eichinger und seine CSU-Kreisräte im Verwaltungsrat stützen den Klinikvorstand: Marco Woedl treibt Umbau und Erweiterung des Klinikums mit viel Energie voran und auch wirtschaftlich gibt es nichts zu kritisieren. Aktuell steuert das Haus auf eine schwarze Null zu, sagt Landrat Thomas Eichinger.