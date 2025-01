Kneipen und Gastro: Ein ständiger Wechsel

Die Gastroszene in Landsberg ist vielseitiger als ihr Ruf und man hat wirklich viel Auswahl. Natürlich gibt es immer noch Luft nach oben, aber es hat sich doch einiges verbessert und jeder findet interessante kulinarische Dinge zum Testen. Was man aber an vielen Tagen weder mittags noch abends findet, ist ein Platz in den Lokalen. Wer nicht reserviert hat, wird oft abgewiesen und nicht weil der Wirt oder die Wirtin keine Lust auf Gäste haben, sondern weil die Wirtschaften und Cafés alle voll sind. Sogar am Sonntag, eigentlich kein typischer Weggehtag am Abend, muss man in vielen Lokalen reservieren, sonst bleibt nur der Pizza-Dienst. Spontan essen gehen, wird also immer schwieriger. Manchmal im Sommer sogar in der Außengastronomie.

Was Landsberg also dringend bräuchte: mehr Lokale. Und einige haben es auch versucht, wie im Nonnenbräu oder in Sandau. Auch in der Zederbräupassage gab es bei den vegetarischen Angeboten immer Wechsel. Jetzt scheint es da zu klappen. Nach ein paar Monaten oder einem Jahr stehen aber einige der Wirtschaften, die früher gut liefen, wieder leer. Woran das liegt? Darüber herrscht meist Schweigen. Doch eins ist klar, wer eine Gastronomie übernimmt, der hat in diesen Zeiten einen harten Job und manchmal ist das vielleicht nicht immer allen klar. Es gibt viel Engagement aber wenig Beständigkeit. Denn Personal ist schwer zu finden (vor allem gut ausgebildetes) und man braucht, wenn man nicht selbst kochen kann, einen guten Koch und auch die sind Mangelware.

Erfinderische und engagierte Beispiele, wie es in Landsberg mit dem Essen funktionieren kann, gibt es viele. Tapasabende kommen gut an, die thailändische Küche ist sehr beliebt und es gibt neue italienische oder griechische Lokale, die voll sind. Im Sportzentrum wird Kultur und Essen verbunden und so kann Gastronomie auch funktionieren. Man darf also gespannt sein, wer und ob bald die noch leer stehenden Gastronomiebetriebe einen Wirt oder eine Wirtin finden, die langfristig bleiben. Das wäre eine Bereicherung für die Gastroszene.