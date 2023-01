Personalmangel trifft auf Betreuungsanspruch für Grundschüler

Plus Dass es einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschülern gibt, ist richtig. Die Umsetzung wird aber eine Mammutaufgabe, schreibt Christian Mühlhause.

Dass bundesweit ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler eingeführt wird, ist seit Jahren klar und nötig. Zwischen der Zahl der Urlaubstage von Berufstätigen und den Ferientagen klafft eine große Lücke. Wer nicht auf familiäre Unterstützung bauen kann, hat ein Problem. Dies zu ändern, ist angesichts des Mangels an Mitarbeitern in vielen Branchen und den Miet- und Immobilienpreisen - von einem Gehalt zu leben, ist ambitioniert - überfällig.