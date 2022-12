Kommentar

vor 19 Min.

Kommentar zu Weihnachten: Bleiben Sie positiv

Weihnachtliche Dekoration in der Pfarrkirche St. Michael in Erpfting.

Plus Dieses Weihnachtsfest 2022 ist für viele Menschen ein sorgenvolles. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Die Krisen, die uns in den vergangenen Jahren so gefordert haben, haben einen ganz besonderen Effekt an Weihnachten: Heuer wollen viele Menschen das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie und mit Freunden feiern. Vor allem auch junge Menschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen