Im Krankenhaus kommt es auf die Qualität an

Plus Im Zuge der Gesundheitsreform wird es auch bei den Einrichtungen im Landkreis Weilheim-Schongau Gewinner und Verlierer geben, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau hat zwei Varianten für die Zukunft des Schongauer Krankenhauses vorgestellt. Die Einrichtung soll entweder komplett geschlossen oder auf die Versorgungsstufe "1i" heruntergestuft werden. Beide Varianten sind für das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau zu Recht nicht mit dem Bürgerentscheid vereinbar. Auch wenn sich die Bevölkerung mehrheitlich gegen ein Zentralklinikum ausgesprochen hat, muss sich etwas ändern.