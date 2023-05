Kratzerkeller in Landsberg: Eine positive Entwicklung

Plus Im Kratzerkeller in Landsberg sollen Gastronomie und Biergarten erhalten bleiben. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Diese Nachricht wird viele Landsbergerinnen und Landsberger freuen, andere, nämlich manche Anwohnerinnen und Anwohner, auch mit Sorgen erfüllen: Gastronomie und Biergarten auf dem Areal des Kratzerkellers am Katharinenberg sollen erhalten bleiben.

Dass in das Gebäude wieder Leben einziehen soll, ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Die Lage an der viel befahrenen Katharinenstraße macht eine Gastronutzung sinnvoll, zumal ein attraktiver Biergarten Teil des Areals ist. Und auch aus dem Bierkeller lässt sich bekanntlich etwas machen, das Moritz am Waitzinger Berg ist das beste Beispiel dafür.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen