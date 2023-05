Kratzerkeller in Landsberg: Endlich wieder ein Lebenszeichen

Plus Endlich tut sich wieder was rund um den Kratzerkeller in Landsberg. LT-Redakteur Thomas Wunder kommentiert die neueste Entwicklung.

Der Kratzerkeller am Katharinenberg in Landsberg ist ein auffälliges Gebäude. Viele, die auf der Katharinenstraße daran vorbeifahren, werden sich in den vergangenen Jahren gefragt haben, was mit dem Areal in Zukunft geplant ist. Jetzt gibt es, nach Jahren der Stille, endlich wieder ein Lebenszeichen. Und das wurde auch Zeit.

Was nicht überrascht, die Pläne für eine Rückkehr der Gastronomie sind offenbar gestorben. Auch der neue Eigentümer setzt vorrangig auf eine Wohnnutzung, die um Gewerbe ergänzt wird. Die Ankündigung, dass der Bau eines weiteren Gebäudes nicht vorgesehen ist, werden die Anwohner gerne hören. Das ist andererseits aber auch schade, weil in Landsberg wieder ein Stück Wirtshaustradition und ein schöner Biergarten verschwinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen