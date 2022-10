Kreis Landsberg: Mehr ÖPNV ist eine Illusion

Plus Eigentlich sollte der ÖPNV im Landkreis Landsberg ausgebaut werden. Doch Busunternehmen fehlen die Fahrer. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Busfahrer haben nicht den besten Ruf in unserem Land. Dabei sind viele Menschen auf sie angewiesen. Das macht sich nun auch im Landkreis bemerkbar. Die Kritik war groß, nachdem die Firma Waibel die Reißleine zog und den Stadtbusbetrieb in Landsberg wegen Personalmangels einschränkte. Dass das fehlende Personal kein alleiniges Problem der Firma Waibel ist, sollte jedem bewusst sein.