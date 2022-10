Kreisbäder: Schon jetzt an die Zukunft denken

Plus Die Bäder in Kaufering und Thaining müssen mittelfristig saniert werden. Da ist es richtig, sich jetzt schon Gedanken zu machen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es kommen große Investitionen auf den Landkreis Landsberg zu. Unter anderem das neue Landratsamt (80 Millionen Euro) und die Erweiterung des Klinikums (200 Millionen Euro) werden den Schuldenberg in die Höhe wachsen lassen. Hinzu kommen steigende Energiekosten und eine schwierige wirtschaftliche Lage. In dieser Zeit knapp 30 Millionen Euro für die Sanierung von zwei Bädern auszugeben, macht wenig Sinn. Zumal die Einrichtungen noch mit üblichen Unterhaltsmaßnahmen zu betreiben sind.