Kreishaushalt: Die finanzielle Belastung wird noch größer

Plus Bei der Kreisumlage gibt es im Landkreis Landsberg einen Kompromiss. Die Probleme werden dadurch aber nur aufgeschoben, schreibt LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Nach der Mammutsitzung im Landsberger Landratsamt dürfte bei den Kommunen zumindest ein wenig Erleichterung herrschen. Die Kreisumlage wird zumindest im nächsten Jahr wohl nur um ein oder zwei Prozentpunkte nach oben gehen, was für die Stadt und die Gemeinden in ohnehin finanziell schwierigen Zeiten erheblich weniger Abgaben bedeutet. Die längerfristigen Aussichten sind trotzdem alles andere als rosig.