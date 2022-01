Kreuzung in Kaufering: Eine Entscheidung pro Radverkehr

Plus Kaufering hat sich gegen einen Turbokreisverkehr am südlichen Ortseingang ausgesprochen. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Entscheidung beurteilt.

Das war knapp. Nach langem Hin und Her hat der Kauferinger Marktgemeinderat eine Empfehlung abgegeben, wie die verkehrsreiche Kreuzung am südlichen Ortseingang umgebaut werden soll. Die Gemeinderäte haben sich mit knapper Mehrheit für die kostengünstigste und sicherste Variante entschieden. Mit der Lösung wird aber auch in Kauf genommen, dass es in Spitzenzeiten mitunter zu langen Staus kommt.

