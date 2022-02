Krieg in der Ukraine: Wie wir helfen können

Plus Wie vielerorts zeigen sich auch in Landsberg hunderte Menschen solidarisch mit den Bewohnern der Ukraine. Humanitäre Hilfe ist jetzt besonders wichtig, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Menschen gehen deutschlandweit auf die Straßen. Sie zeigen sich solidarisch mit den Bewohnern der Ukraine und verurteilen den von Wladimir Putin angeordneten Angriffskrieg. Auch in Landsberg zeigten an die 300 Menschen ihr Mitgefühl und sprachen über ihre Ängste. Viele der Frauen und Männer machten aber auch deutlich, dass sie nicht nur reden, sondern auch handeln und ganz konkret helfen wollen.