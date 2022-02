Krieg in Europa: Ein Tag, der Angst macht

Plus In Landsberg wird der Lumpige Donnerstag gefeiert. Durch den Krieg in der Ukraine bekommt dieser Tag eine besondere Bedeutung. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Das Wort Krieg löst enorme Ängste aus. Seit Monaten wurde dieser Angriff auf die Ukraine befürchtet. Und gestern hat Putins Angriffskrieg viel für Europa verändert. Viele Landsberger haben Verbindungen dorthin und eine junge Landsbergerin mit ukrainischen Wurzeln berichtet eindringlich, wie schrecklich so eine Nachricht ist für die Menschen, die dort Verwandte haben. Eine eigenartige Stimmung gerade hier in Landsberg, wo am Donnerstag gefeiert werden sollte. Doch der coronabedingt reduzierter Lumpige Donnerstag steht schon seit einigen Jahren in Landsberg unter keinem guten Stern. Im vergangenen Jahr fiel er ganz aus, vor zwei Jahren wurde gefeiert, allerdings fand am gleichen Tag das Attentat in Hanau statt, bei dem neun Menschen aus rassistischen Gründen getötet wurden. Danach wurden in vielen Orten in Deutschland Veranstaltungen abgesagt. Am Donnerstag bombardiert Russland die Ukraine und es gibt viele Tote und Verletzte.

