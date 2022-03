Kriminalität: Starkes Sicherheitsgefühl im Kreis Landsberg

Plus Die Polizei legt die Kriminalstatistik 2021 für den Landkreis Landsberg vor. Wie sie LT-Redakteur Thomas Wunder beurteilt.

Der Landkreis Landsberg wächst. Zwischen Ammersee und Lech leben immer mehr Menschen, siedeln sich immer mehr Betriebe an und erholen sich immer mehr Touristen. Was mit dem allgemeinen Wachstum nicht mithalten kann, ist die Kriminalität. Das ist ein beruhigendes Gefühl. Die Wahrscheinlichkeit, im Landkreis Opfer einer Straftat zu werden, ist im bundesweiten Vergleich gering. Weil in den Corona-Zeiten auch weniger Einbrecher unterwegs waren, ist das Sicherheitsgefühl deutlich stärker als zuletzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen