Kunst in Landsberg: Endlich frischer Wind

Plus Die Kunstszene in Landsberg braucht mutige neue Entscheidungen und auch private Initiativen, denn das Museum ist im Dornröschenschlaf. Ein Kommentar.

Auch wenn die Genehmigungswege nicht einfach sind, weder bei Kunst an der Alten Wache noch beim neuen Projekt am Lech, die Stadt Landsberg kann sich über diese Initiative nur glücklich schätzen. Endlich passiert wieder was, trifft wie früher schon im Landsberger Neuen Stadtmuseum unter Hartfrid Neunzert neue, moderne Kunst auf zeitgenössische oder klassische Malerei. Denn in Sachen Museum dauert es, und alternative Wege werden kaum gegangen, aus vielerlei Gründen, bei denen es im Moment sinnlos ist, sie weiter zu diskutieren. Doch diese Gruppe kreativer Menschen rund um Franz Hartmann strahlt so viel Euphorie aus und hat so viel Begeisterung, da kann man sich nur auf die neuen Projekte im August freuen und viel Erfolg wünschen.

Kunst und Malerei: Endlich passiert wieder was in Landsberg

Und umso wichtiger ist jetzt, diese spannende Initiative zu unterstützen. Auch der Ort, ein wenig verwunschen am Lech, lässt erwarten, dass hier etwas Spannendes entsteht. Man kann einfach nur hoffen, dass das auch die Verantwortlichen bei der Stadt erkennen und diesem Projekt auch für eine dauerhafte Planung keine Steine in den Weg legen, zumal die innovative Kunstszene in Landsberg schon etwas ausgedünnt ist. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl hat dies erkannt und möchte sich dafür einsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen