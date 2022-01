Silvester in Landsberg: Feuerwerk ist was für Profis

Plus Heuer war es eher ruhig an Silvester. Wir alle hoffen, dass es 2022 wieder mehr Gelegenheit gibt zu feiern. Allerdings ist das Wichtigste, dass wir alle gesund werden oder bleiben. Und deshalb wäre es auch schön, wenn man künftig überlegt, Feuerwerk nur noch von Profis machen zu lassen. Eine Idee, die Veranstalter oder Städte verwirklichen könnten. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Es war ein besonderes Silvester, ein wenig leise, stilvoll und ohne die sonstige Aufgeregtheit. Manchem zu leise, das bekamen wir schon vor Mitternacht mit, denn ein Leser beschwerte sich, dass wir falsch informiert hätten und man weiter böllern darf. So einfach ist die Geschichte aber nicht – in diesem Jahr war schon der Verkauf verboten und die Stadt sowie auch viele Gemeinden hatten auf ihren Internetauftritten deutlich gemacht, dass sie das Böllern nicht wollen.