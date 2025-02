Landsberg 2055: Der Fokus sollte klar sein

Unter dem Motto „Unser Landsberg 2035 - Gemeinsam Zukunft gestalten“ wurde von 2016 bis 2018 mit Beteiligung der Landsberger Bürgerinnen und Bürger eine kommunale Gesamtstrategie für die Stadt und ihre Stadtteile entwickelt. Bis 2035 sind es nur noch zehn Jahre, Zeit also, sich darüber hinaus Gedanken zu machen. Nun also „Landsberg 2055“, mit frischen Ideen von jungen Studierenden der TU München.

Das Stichwort „Landsberg 2035“ taucht regelmäßig in den Sitzungsunterlagen des Stadtrats auf. Beschlüsse werden von der Verwaltung mit den Zielen der kommunalen Gesamtstrategie abgeglichen, diskutiert wird in der Regel nicht mehr darüber. Denn die Entscheidungen fallen im Hier und Jetzt, müssen aktuell finanzierbar und umsetzbar sein.

Bestes Beispiel: eine bessere Verbindung zwischen Schwaighofsiedlung und Landsberger Westen. Studierende haben diese Verbindung auf ihren Plänen eingezeichnet, wenige Wochen zuvor hat der Stadtrat eine mögliche Variante mit Rampenbauwerk und Aufzug abgelehnt. Zu teuer und zu aufwendig erschien das Projekt.

Beim Blick in die Landsberger Zukunft muss alles erlaubt sein

Dennoch, sich Gedanken über die Zukunft der Stadt zu machen, ist wichtig. Dabei muss alles erlaubt sein, auch ein Steg, der Lechwehr und Lechstrand erlebbar macht. Es gibt aber auch Themen, die müssen umgesetzt werden. Die Studierenden haben ganz richtig erkannt, dass die Altstadt ein Ort ist, an dem sich die Menschen begegnen sollen. Das sollte im Schatten von mehr Bäumen möglich sein, mit deutlich weniger Verkehr und in öffentlichen Räumen, in denen auch gearbeitet werden kann.

Aber auch die Gedanken zur Energieversorgung und zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs müssen weitergedacht werden. Am Ende sollten mutige Entscheidungen im Hier und Jetzt getroffen werden. Ansonsten sind Studien, Strategien und Präsentationen nicht viel wert.