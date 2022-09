Landsberg im Dritten Reich: Die Erinnerung wach halten

Plus Vor 85 Jahren wird Landsberg von den Nationalsozialisten zur "Stadt der Jugend" ausgerufen. Das darf nicht in Vergessenheit geraten, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus in Landsberg ist eine wichtige Aufgabe. Die Stadt hat im Dritten Reich eine ganz besondere Rolle eingenommen. Adolf Hitler saß im Gefängnis eine Festungshaft ab und schrieb dort „Mein Kampf“. Die Stadt am Lech wurde deswegen zur „Stadt der Jugend“ und damit für die jungen Nationalsozialisten zum „Wallfahrtsort“. Rund um Landsberg wurden aber auch Rüstungsbetriebe aus dem Boden gestampft, in denen Juden und andere von den Nazis Verfolgte unter schrecklichen Bedingungen arbeiten mussten und ums Leben kamen. Es gibt also kaum einen Ort, an dem sich die Zeit des Nationalsozialismus so gut darstellen lässt. Dass soll bekanntlich im neu konzipierten Stadtmuseum auf einer eigenen Etage erfolgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen