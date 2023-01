Landsberg sollte mit einer Katzenschutzverordnung nicht zu lange warten

Plus Die verwilderten Hauskatzen werden naturgemäß nicht weniger. Das Landratsamt Landsberg sollte sich daher beeilen, fordert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Man könnte fast meinen, dass nur Erfahrungswerte oberbayerischer Kommunen von Bedeutung oder zumindest wichtiger sind als jene aus Kommunen im restlichen Bundesgebiet. Denn wo es in vielen Gemeinden oberhalb des Weißwurstäquators bereits Katzenschutzverordnungen gibt, wartet man in Landsberg lieber auf Feedback aus der einzigen bayerischen Vorreiterkommune.