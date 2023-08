Kommentar

Landsberg und die Zukunft der Kultur

Plus Es ist Zeit, dass Landsberg sich seiner kulturellen Wurzeln besinnt und wieder Neues schafft. Das Lechatelier könnte ein Anfang sein. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Der August und der September waren in Landsberg und der Region sehr kulturreich. Für Landsberg eher untypisch, doch das neue Lechatelier scheint von Ort, Qualität und Veranstalter alles zu verbinden, um eine erfolgreiche Zukunft zu haben. Diese Art der Subkultur, die durchaus die anderen Künstlerinnen und Künstler in Landsberg neu inspirieren kann, sollte die Stadt Landsberg nicht nur erlauben, sondern fördern und unterstützen. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und ihr Team scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Denn sonst ist die Kulturlandschaft Landsberg lange nicht mehr so bunt, wie sie schon mal war. Keine Stelzer, kein Independent Kinofestival und keine herausragenden Musikevents im Sommer mehr. Außer für die Klassikfans: Die Ammerseerenaden sind ein echter Höhepunkt.

In die Nachbarlandkreise abwandern

Da muss man im Sommer inzwischen schon manchmal ein wenig in die Nachbarlandkreise abwandern, um modernes und junges Kino im Fünf-Seen-Filmfestival auch im Freien genießen zu können, wenn man kein allzu großer Fan von Eberhofer und Co. ist. Oder darauf warten, wann die Saison der kleinen, aber feinen Filme im Filmforum wieder beginnt oder dann in die Matineen ins Olympiakino gehen.

