Landsberg verliert mit dem Café Lauterbach wieder ein Stück Tradition

Plus Das Café Lauterbach sucht einen neuen Pächter. Das ist schade für die Stadt. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es ist einfach nur schade. Dass das Ehepaar Lauterbach sein gleichnamiges Café in der Landsberger Altstadt aus Altersgründen nicht mehr weiterführen möchte, ist absolut verständlich. Traurig dabei ist allerdings, dass sich kein Nachfolger für den gut laufenden Traditionsbetrieb findet. Doch das ist leider kein Einzelfall in Landsberg.

Bayertorstüberl oder Café Zirnheld, die Liste von Lokalen, deren Eigentümer bislang erfolglos neue Pächterinnen oder Pächter suchen, ließe sich noch verlängern. Auch einige langjährige Pizzabäcker verabschieden sich. Landsbergs Gastronomie wandelt sich zwar ständig, doch gerade während und nach der Corona-Zeit scheinen immer weniger Frauen und Männer den Schritt in diesen Geschäftszweig zu suchen. Die Gründe dafür sind bekannt.