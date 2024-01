Landsberger Basketballer zeigen, wie Fairplay funktioniert

Plus Die Landsberger Basketballer verzichten bei ihrem letzten Vorrundenspiel darauf, sich einen Vorteil zu verschaffen. Eine tolle Geste, findet Margit Messelhäuser.

Es war nicht nur das letzte der Vorrunde, sondern ein entscheidendes Spiel für die Landsberger Basketballer in der Bezirksoberliga. Mit einem Sieg in Grünwald hätten sie sehr gute Chancen gehabt, in der zweiten Saisonhälfte in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Und schon vor Beginn hätten die Landsberger sich einen großen Vorteil verschaffen können. Da die Gastgeber kein Kampfgericht, bestehend aus drei Personen, stellen konnten, hätten diese Aufgabe drei Spieler übernehmen müssen.

Damit hätte Grünwald aber nur mehr sechs Spieler stellen können - eine enorme Schwächung, denn sobald einer mit fünf Fouls gesperrt worden wäre, hätten die restlichen fünf durchspielen müssen. Angesichts der Brisanz dieses Spiels hätten die Landsberger diesen Vorteil durchaus nutzen können. Sie taten es nicht und stellten aus den mitgereisten Fans zwei Personen ab. Eine tolle Geste und echtes Fairplay.

