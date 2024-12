Landsberger Christkindlmarkt: Lieber eine Stunde länger auf?

Also, warum müssen alle zur gleichen Zeit ihre Stände schließen? Eine Frage, die man natürlich, wie die Stadt, schnell und verständlich erklären kann. Aber ist diese Einstellung, dass man die Leute durch den Christkindlmarkt in die Stadt zum Einkaufen lockt, noch zeitgemäß, und welches Geschäft hat denn in Landsberg bis um 20 Uhr geöffnet? Am Samstag konnte man das bei einem Geschäft direkt am Hellmairplatz erleben. Es verkauft auch Weihnachtsdeko und hatte länger geöffnet. Ansonsten hatten die Läden zu. Hier hat die Stadt mit ihrer Stellungsnahme recht. Aber das ist ein Einzelfall.

