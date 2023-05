Landsberger Stadtrat: Beschlüsse im Blick behalten

Plus Der Landsberger Stadtrat wirft gefasste Beschlüsse einfach über den Haufen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es ist tatsächlich schon überraschend, wie viele vom Landsberger Stadtrat gefasste Beschlüsse noch nicht vollzogen wurden. Dass nun einige davon per Generalbeschluss beseitigt wurden, spricht nicht unbedingt für die Arbeit des Stadtrats, der Oberbürgermeisterin und der Verwaltung.

Wenn in einem Stadtrat oder in einem Gemeinderat Beschlüsse gefasst werden, dann sollten diese auch umsetzbar sein. Deswegen wird dies in der Regel vorab von der Verwaltung geprüft. Das beinhaltet natürlich auch die Finanzierbarkeit eines Beschlusses. Wenn dann ab Herbst die Haushaltsplanungen anstehen und sich Beschluss an Beschluss reiht, der eigentlich umgesetzt werden müsste, dann wird fleißig geschoben. Oft über Jahre. Das ist nicht der richtige Weg.

