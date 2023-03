Landtagspräsidium auf Klassenfahrt in Penzing

Plus Es gibt Szenarien, die wecken auch in den ernstesten Politikerinnen und Politikern das innere Kind. Das beobachtete LT-Redakteurin Lisa Gilz beim Regionalbesuch in Penzing.

Manche Sachen ändern sich nie, ob man nun 15 oder über 50 ist. Den Eindruck einer Klassenfahrt vermittelte das Landtagspräsidium bei dem Besuch am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing. Angereist kam die Gruppe mit einem großen Bus – zugegeben etwas luxuriöser als in Schulzeiten. Doch nachdem die Abgeordneten, angeführt von Landtagspräsidentin Ilse Aigner, in die Halle traten, war es wie als Teenager schon wichtig, wer mit wem. Es wurde geratscht und es wurden fleißig Selfies gemacht. Gib Gas: Landtagsabgeordnete wollen Spaß Während des Vortrags der Unternehmer hörten die Politikerinnen und Politiker brav zu, meldeten sich zuweilen nur mit einem Handzeichen, um Fragen zu stellen – hielten sich als sonst redegewandte und - willige Sprecher aber zurück. Erst am Ende bedankte sich Aigner, ganz die Klassensprecherin, im Namen der Gruppe für die Präsentation und die Einblicke. Bei der anschließenden Rundfahrt über das Gelände zog es ein Grüppchen hinten in den Bus, die für sich sein und tuscheln wollten, während der ein oder andere Abgeordnete auf seinem Platz schon einnickte und vorn im Bus begeistert über die historischen Gebäude gesprochen wurde. Ob Frauen auch in dem Kino erlaubt seien, rief jemand von hinten und lachte. Ob das Film-Krankenhaus nicht einen eigenen Lauterbach brauche, feixte jemand anderes. Als es auf die alte Landebahn ging und Penzings Bürgermeister Peter Hammer den Busfahrer anspornte, das meiste aus dem Fahrzeug zu holen, waren alle wieder wie Kinder. Aufgeregt und angespannt auf den Sitzen, während der Fahrer das Gaspedal durchdrückte.

