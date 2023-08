Lech-Atelier macht Lust auf mehr

Plus Das Lech-Atelier ist ein guter Anfang, sagt unsere LT-Redakteurin. In Zukunft brauche es mehr solcher freien Arbeits- und Ausstellungsräume.

Die Landtagsabgeordnete hat recht, wenn sie sagt, dass Kunst kein bloßes Aushängeschild sein sollte, mit dem sich eine Region schmückt. Ob Musik, Malerei, Performance – in die Ergebnisse stecken Künstlerinnen und Künstler viel Energie und Zeit, wobei beides auch einen Raum benötigt. Das Lech-Atelier bietet eine flexible Lösung, und mit der Eröffnung der Ausstellung auf dem Grundstück wird die Lust nach mehr geweckt.

Das Gelände wurde von allen teilnehmenden Künstlern und anderen helfenden Händen liebevoll und mit Sorgfalt gestaltet. Es ist die Vielfalt an unterschiedlichen Werken, die das ganze Projekt so interessant macht und zeigt, wie Kunst unterschiedlicher Menschen voneinander inspiriert wachsen kann. Wenn uns das Projekt und die Initiative des Vereins „Kunst hält Wache“ aber noch eines sichtbar macht, dann, dass das alte Atelier von Fritz Paulus nicht ausreicht.