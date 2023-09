Liebe Stadtwerke Landsberg, mehr Flexibilität bitte!

Plus Das Versprechen niedriger Energiepreise ist keins für die Ewigkeit, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz. Die Stadtwerke sollten dafür aber bei ihren Preisen in beide Richtungen anpassungsfähig sein.

Manch einer wünscht sich Stabilität im Leben, in der Liebe oder in der Arbeit. Ein Wunsch, auf den sich wohl viele in der Region einigen können, ist der nach stabilen Energiepreisen. Hoch, runter, hoch, hoch und jetzt doch wieder runter. Während die geplanten Preissenkungen hoffen lassen, ist es kaum zu verhindern, bereits einen Gedanken an den nächsten Brief zu verschwenden, der eine erneute Erhöhung ankündigt. Denn auch wenn die Stadtwerke den Untergang der Billiganbieter mit risikobehafteten Einkäufen auf dem Energiemarkt begründen, ist die Zukunft der lokalen Unternehmen und ihrer Preise nicht weniger spekulativ.

Schließlich ist die Tatsache, dass die Stadtwerke für drei Jahre ihren Strom einkaufen, kein Versprechen, dass sie den Preis so wie im vergangenen Jahr nicht wieder anheben. Was die Frage offen lässt, wieso Flexibilität in den Gebühren nur in die eine Richtung geht, aber nicht, wenn es darum geht, die Preise zeitnah zu senken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

