Luftkurort: Ein Prädikat, das aus der Zeit gefallen ist

Plus Die 10.000 Euro für ein Luftkurort-Gutachten kann sich die Gemeinde Schondorf getrost sparen. Saubere Luft gibt es anders als in der Vergangenheit nicht nur am Ammersee.

Über die Notwendigkeit der Bezeichnung "Luftkurort" ist in den Ammersee-Gemeinden schon des Öfteren diskutiert worden. Schließlich ist diese Auszeichnung auch mit Kosten verbunden, nämlich für die Gutachten und die Bestätigungen des Deutschen Wetterdienstes, dass die Luft entsprechende Qualitäten aufweist.

Seit 1976 sind Dießen, Schondorf und Utting als "Luftkurorte" klassifiziert. Das hatte damals noch eine andere Bedeutung als heute. Die Älteren können sich noch an das graue und trübe Ruhrgebiet erinnern oder haben die Fabrikschlote in Augsburg vor Augen und spätestens das Waldsterben machte Anfang der 1980er-Jahre auf ein erhebliches Schwefelproblem in der Luft aufmerksam. Da konnte man als Urlaubsort mit der Bezeichnung "Luftkurort" sicher punkten.

