Lumpiger in Landsberg: Feiern ja, aber im Rahmen

Im Vorfeld des Lumpigen Donnerstags in Landsberg wurde viel über die verschärften Sicherheitsauflagen diskutiert. Die Verantwortlichen, in erster Linie die Faschingsgesellschaft Licaria und das Ordnungsamt, haben es geschafft, dass Umzug und Party trotz gestiegener Anforderungen stattfinden können.

Ein großes Dankeschön gebührt aber nicht nur ihnen, sondern auch jenen Organisationen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen: Feuerwehr, THW, Bauhof und Rettungsdienste wie BRK oder Johanniter seien genannt. Ohne sie gibt es kein Faschingstreiben, ohne sie können aber auch die Gastronomen nicht zum Feiern einladen. Viele der Helfenden sind ehrenamtlich tätig, müssen Urlaub nehmen, damit andere Feiern können.

Wer also am Lumpigen durch Landsbergs Straßen und Gassen zieht, der sollte daran denken, dass es andere gibt, die nicht feiern können, damit andere Spaß haben können. Deren Arbeit nicht zu behindern, bestenfalls zu erleichtern, zum Beispiel wenn leere Flaschen und Müll nicht sonst wo entsorgt werden, wäre ein guter Vorsatz für den Lumpigen 2025.

Gegenseitige Rücksichtnahme sollte an diesem Tag selbstverständlich sein, denn es ist leider nicht mehr selbstverständlich, dass wir den Fasching so traditionell feiern können. Das zeigen die Absagen in anderen Orten in der Region.