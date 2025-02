Lumpiger in Landsberg: Weniger ist mehr

Im Vorfeld des Lumpigen Donnerstag in Landsberg ist viel über das Thema Sicherheit gesprochen worden. Für ein abschließendes Fazit ist es sicherlich zu früh, doch im Laufe des gestrigen Tages hat sich gezeigt, dass die Vorkehrungen ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Die Menschen, die bei Umzug und Party in der Stadt waren, haben sich sicher gefühlt. Die gute Laune, die vorherrschte, dürfte für die Licaria als Veranstalter Lob und Motivation sein.

Und sonst? Nach sonnigen Tagen 2023 und 2024 sorgte gestern trübes Regenwetter dafür, dass deutlich weniger Närrinnen und Narren nach Landsberg kamen. Der Regen und die Kälte sorgten aber auch dafür, dass viele Lokale voll waren und weniger unter freiem Himmel gefeiert wurde, zumindest am Nachmittag.

Icon Galerie 126 Bilder Tausende Besucher feiern eine große Faschingsparty. Wir haben die schönsten Bilder von Umzug, Kostümen und Party.

Der Gaudiwurm brachte zwar Rekordzahlen, aber auch Frust. Die Zahl der teilnehmenden Wagen und Fußgruppen ist angesichts der Umzugsstrecke einfach zu groß. Die Faschingswagen am Ende des Zuges mussten viel zu lange warten, ehe sie starten durften, und weil im Bereich der Herkomerstraße und der Karolinenbrücke kein Gegenverkehr möglich ist, staute sich der Zug wie in den Jahren zuvor oder auch bei den Umzügen zum Ruethenfest.

Es war daher eine gute Entscheidung, einige Faschingswagen bereits am Sandauer Tor abfahren zu lassen. Weniger ist mehr, dieses Motto sollte die Licaria in den kommenden Jahren berücksichtigen. Weniger ist mehr, gilt sicherlich auch für die Lautstärke auf den Mottowagen. In der engen Altstadt sind laut wummernde Bässe kein Spaß mehr. Wer die Regler nicht runterdreht, muss bestraft werden.