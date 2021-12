"Mahnwache" in Landsberg: Warme Worte reichen in Corona-Pandemie nicht

Plus Bürgerinnen und Bürger demonstrieren gegen die Spaltung der Gesellschaft. Unser Autor kommentiert, warum die gut gemeinte Aktion trotzdem ad absurdum geführt ist.

In Landsberg treffen sich zum zweiten Mal Bürgerinnen und Bürger, um gegen die Spaltung der Gesellschaft zu demonstrieren. In der Tat, der Riss, der durch alle Schichten geht, scheint derzeit größer denn je zu sein. Der Grundgedanke hinter der „Mahnwache“ ist daher keineswegs verkehrt.