Plus Die Deutsche Post sollte das Höchstgewicht der Pakete verringern, um die Attraktivität des Zustellerberufs zu verbessern, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

49 Jahre war der Penzinger Manfred Reiner für die Deutsche Post im Einsatz. In Zukunft wird eine solche, über Jahrzehnte dauernde Zugehörigkeit im Logistik- und Postunternehmen vermutlich eine Seltenheit darstellen. Denn die Arbeitsbedingungen setzen zunehmend auf Verschleiß. Das ist schade, denn Reiners Fall zeigt: Der vertraute Umgang ist für beide Seiten von Vorteil.

Reiner war für die Menschen im Landsberger Osten mehr als ein Post- und Paketzusteller. Dieses Vertrauen und die gegenseitige Wertschätzung hat ihn durch viele Arbeitsjahre getragen. Die Sechs-Tage-Woche wurde während seines Arbeitslebens gekürzt, dafür waren die fünf Arbeitstage länger, die Bezirke größer, die Pakete schwerer.