Mehr Rücksicht auf den Straßen

Plus Der Verkehr nimmt zu, die Zahl der Unfälle steigt. Jeder Einzelne für mehr Sicherheit auf den Straßen in der Region Landsberg sorgen.

Es ist nicht zu übersehen. Jeden Tag. Der Verkehr im Landkreis Landsberg nimmt stetig zu. Die Bevölkerung wächst und mit ihr auch die Zahl der Menschen, die auf der Straße unterwegs sind. Dass die Zahl der Unfälle steigt, ist daher nicht überraschend.

Die Corona-Pandemie sorgte für einen Ausreißer nach unten. Viele Menschen blieben häufiger zu Hause. Homeoffice war angesagt. Das sorgte auch für einen Rückgang der Unfälle auf den Straßen zwischen Ammersee und Lech. Doch mittlerweile nähern sich die Zahlen wieder dem Niveau vor Corona.