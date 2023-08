Kommentar

Mehr Wertschätzung für die Mittelschule

Plus Mittelschüler sehen sich oft mit Vorurteilen konfrontiert. Sie haben mehr Respekt verdient, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder

Bei einem Termin in Landsberg hat unsere Redaktion auch Schülerinnen und Schüler getroffen, deren schulischer Weg nicht auf der Mittelschule endet. Sie gehen an die Fachoberschule und wollen studieren. Unser durchlässiges Schulsystem erlaubt das, und das ist gut so.

Nicht vergessen werden, dürfen allerdings jene Mädchen und Buben, die nach dem qualifizierenden Mittelschulabschluss oder dem mittleren Schulabschluss direkt den Weg ins Berufsleben suchen. In einem Alter, in dem Gymnasiasten sich noch wenig Gedanken über ihre Zukunft machen müssen, stellen sie wichtige Weichen und machen ihren Abschluss.

