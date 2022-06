Missbrauch von Kindern: Eltern fühlen sich hilflos

Plus Der Trainer eines Vereins im Landkreis hat zwei Mädchen missbraucht. Nun werden Kinder und Eltern betreut. Ein erster Schritt, um aufzuklären. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Der Missbrauch von Kindern ist einer der schlimmsten Vertrauensbrüche, und eine der Straftaten, deren Folgen gar nicht abzuschätzen sind. Völlig hilflos fühlen sich Eltern wohl dann, wenn sie erleben, dass Kinder, die sie in die Obhut von anderen geben, genau dort, wo man sie sicher wähnte, missbraucht werden. Egal, ob das in der Schule oder in einem Verein ist. Das hat langfristige Folgen für das Leben dieser Kinder und macht uns alle noch misstrauischer. Strenge Maßnahmen bei der Einstellung von Personen, die in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert sind, sind nötig und gibt es auch. Aber man kann nicht alles überwachen. Doch die Maßnahmen, die die Vereine ergreifen müssen, werden immer intensiver.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

